Alberto Matano, paura alla Vita in Diretta: «Inviato e cameraman presi a calci e pugni»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 20:07

. Paura per l'inviato Giuseppe Di Tommaso e per il suo operatore che sono stati aggrediti durante un servizio a Bari. È il giornalista a raccontare l'accaduto in diretta ad Alberto Matano. Ma andiamo con ordine.Giuseppe Di Tommaso era stato inviato in Puglia per testimoniare i comportamenti degli italiani rispetto alle regole anti-assembramento ancora in vigore per l'emergenza covid.E se c'è chi si è imbarazzato e ha chiesto scusa, c'è anche chi l'ha presa molto male.Un uomo avrebbe infatti risposto con violenza alle parole del giornalista. Come racconta Di Tommaso,Poi avrebbe affermato: «».Di Tommaso avrebbe replicato che era suo diritto di cronaca registare e raccontare come stessero le cose. Ma la risposta non sarebbe piaciuta all'uomo che ha aggiunto: «»., finché i due hanno deciso di allontanarsi.