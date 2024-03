Aggredito e sfregiato dal branco in discoteca dopo aver salutato una ragazza, il pm vuole archiviare: «Fatto tenue»

Aggredito e sfregiato per aver salutato una ragazza. A distanza di quasi sei mesi da quel episodio, avvenuto all'interno di una discoteca di Dolo (Venezia), il suo aggressore è stato identificato e denunciato: è un 23enne di Piove di Sacco, L.T. La vicenda, però, starebbe per concludersi con un nulla di fatto: il magistrato, titolare del fascicolo, ha presentato richiesta di archiviazione «per la particolare tenuità del fatto» visto che le ferite refertate in pronto soccorso hanno portato a una prognosi di 8 giorni. La vicenda è raccontata dal Gazzettino.

L'avvocato della vittima

La vittima è un ragazzo di 26 anni di Stra, sempre nel Veneziano e il suo avvocato ha presentato opposizione. «Dai video - dice l’avvocato Andrea Sinigaglia al Gazzettino - si vede il mio cliente conversare sulle scale con una ragazza, poi viene spinto dal suo fidanzato e poi aggredito da 4 o 5 individui.

