Afghanistan, arrivato a Fiumicino l'ultimo volo italiano. Di Maio: «Ora inizia fase due»

È atterrato all'aeroporto di Fiumicino l'ultimo volo italiano partito ieri pomeriggio da Kabul con a bordo civili afghani, il console Claudi, l'ambasciatore Pontecorvo e i carabinieri del Tuscania. Ad attenderli il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

#Afghanistan Decollato ultimo C-130J #AeronauticaMilitare da Kabul. Conclusa evacuazione 5.011 persone di cui 4.890 cittadini afghani.

Ministro @guerini_lorenzo: la #Difesa ha impiegato tutte le risorse disponibili per mettere in sicurezza ed evacuare più persone possibili pic.twitter.com/3WvD1torX8 — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 27, 2021

A breve, a quanto si è appreso, inizieranno le fasi, come da protocollo sanitario, legate ai tamponi come è stato per tutti gli arrivi nel terminal dedicato nel corso del ponte aereo dall'Afghanistan. Nutrito il dispositivo delle forze dell'ordine dentro e fuori il terminal, all'esterno del quale stazionano mezzi dell' Esercito e della Guardia di finanza per i trasferimenti.

Di Maio: fase due in Afghanistan

«Adesso inizia una fase due in Afghanistan, nella quale il nostro imperativo deve essere non abbandonare il popolo afghano, le donne afghane, le bambine afghane. C'è una grande preoccupazione per le minacce terroristiche». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo l'ultimo volo da Kabul all'aeroporto di Fiumicino. «L'Italia sta lavorando a un G20 straordinario sull'Afghanistan - ha aggiunto il titolare della Farnesina - il nostro obiettivo è arrivare ad una linea condivisa sul futuro del popolo afghano a livello di G20».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 08:57

