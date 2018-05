Coppia gay a Ballando, Adinolfi: «Vergognoso, mai visti due uomini ballare insieme in balera»

«Il problema dellanon è la, ma l'. L'ho sempre detto e lo ribadisco». Questo uno dei passaggi delle controverse dichiarazioni di, il leader delche non rinuncia mai a far discutere per le sue posizioni oltranziste su temi come aborto, eutanasia e diritti degli omosessuali. Questa volta Adinolfi ha affrontato il tema dello scandalo pedofilia all'interno della Chiesa cattolica.«Inon devono essere ordinati sacerdoti né entrare in seminario, ci sono delle regole da rispettare. Il 90% delle storie che vengono raccontate come casi di pedofilia, in realtà, sono rapporti omosessuali» - ha spiegato Adinolfi a Radio Cusano Campus - «Le storie di preti omosessuali che vanno con ragazzi di 15 anni, a tutti gli effetti, anche secondo gli ordinamenti giuridici,. Ancheha denunciato che il vero problema della Chiesa è lainterna al. L'omosessualità per la Chiesa è peccato, una persona omosessuale non può fare il sacerdote, così come non lo potrebbe fare un donnaiolo».