Settantenne travolto da una cisterna, schiacciato da mezza tonnellata d'acqua

Tragedia oggi pomeriggio a Cart di Feltre. Daniele Rosada, 70enne pensionato residente in una della ville venete presenti sulla collina feltrina, è stato vittima di un incidente. L'uomo è morto schiacciato da una cisterna contenente acqua piovana presumibilmente da utilizzare per scopi agricoli. La vasca contenente mezza tonnellata di acqua è caduta, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Feltre, addosso all'uomo. Sul posto oltre ai militari dell'Arma anche il personale del pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. Daniele Rosada, viste le gravi condizioni sanitarie, è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero del Sem 118 di Pieve di cadore al Ca' Foncello di Treviso dove poi è morto.