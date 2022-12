Accoltellato 16enne in strada mentre era in compagnia di amici

Un 16enne è stato ferito in maniera non grave con un'arma da taglio ieri sera in via Alighieri a Volla (Napoli). A quanto si apprende, il 16enne di Casalnuovo era in compagnia di alcuni coetanei quando, per motivi in corso di accertamento, sarebbe stato colpito alla coscia destra da uno sconosciuto.

Medicato all' Ospedale del Mare di Napoli è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. I carabinieri della tenenza di Cercola (Napoli) stanno indagando sulla dinamica e sulle cause.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 10:41

