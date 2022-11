Lite furiosa, accoltella il marito per gelosia: arrestata

di Redazione Web

Una donna di 42 anni ha accoltellato il marito con un coltello da cucina. I due stavano litigando per motivi di gelosia non noti quando, al termine della lite, la donna si è recata in cucina e avrebbe preso un coltello con cui poi ha colpito inaspettatamente il coniuge al torace.

Subito dopo è scattato l'allarme e la richiesta di aiuto al 112. La vittima, anche lui di 42 anni, è stato trasportato immediatamente all'ospedale di Sirai di Carbonia. secondo quanto ricostruito l'uomo avrebbe riportato solo una lieve ferita al torace, con una prognosi di due settimane. Il gesto estremo è avvenuto in Sardegna, nel comune di Sant'Antioco.

La donna, invece, è stata arrestata dai carabinieri. E per lei sono stati al momento disposti da parte del magistrato di turno gli arresti domiciliari. Non è chiaro quale possa essere stato il movente di un gesto tanto estremo nei confronti del coniuge: in ogni caso, si esclude la possibilità di attenuanti in luogo di giudizio. Convalida per direttissima fissata per la stessa mattinata di oggi al Palazzo di Giustizia di Cagliari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 19:08

