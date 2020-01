A14, rientro e lunghe code: rimborso dei pedaggi

Meteo, clima “pazzo”

Sabato 4 Gennaio 2020, 15:39

Traffico intenso e rientri dopo sequestro viadotti. Aspi ha attivato un «piano straordinario per assistere e informare gli automobilisti nei giorni di rientro dalle festività» in cui è previsto traffico autostradale intenso in direzione nord, anche a causa dei viadotti sequestrati dall'autorità giudiziaria sull'A14, l'autostrada meglio conosciuta come Adriatica, in particolare tra Vasto (Chieti) e Porto Sant'Elpidio (Fermo).Il «Mit e gli enti interessati sono stati allertati dalla società», fa sapere Aspi, «in caso di code significative per i restringimenti, dall'8 gennaio sarà possibile chiedere rimborsi del pedaggio» lungo le tratte A14 oggetto dei sequestri.