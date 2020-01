Meteo, clima 'pazzo': in Italia ondata di gelo per l'Epifania, in Norvegia caldo-record

Venerdì 3 Gennaio 2020, 10:10

Un clima decisamente anomalo in tutta Europa: mentre l', nei prossimi giorni, sarà investita da un'ondata di gelo, nel Nord dellaè stato registrato un caldo-record, con le temperature massime diurne che hanno raggiunto i 19°C nella (solitamente) freddissima Sunndalsøra. Ecco leper l'Italia nei prossimi giorni.L'anticiclone che ha conquistato l'Italia portando bel tempo, gelate notturne e locali nebbie in Pianura Padana - merito dell'alta pressione - subirà un attacco dal Polo Nord da domenica 5 e nel giorno della Befana, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it'."L'anticiclone tutt'ora presente sull'Italia trova il suo centro motore a sud della Spagna, dove risulta decisamente più forte e meno vulnerabile alle insidie umide atlantiche. Sul nostro Paese, invece, i valori di pressione sono meno elevati" e "ne approfittano subito deboli infiltrazione d'aria più umida".- Tutto ciò si traduce in "maggior presenza di nubi" dalle prossime ore, "soprattutto sulle Regioni del Nord-ovest e su alcuni tratti del Centro. Il cielo dunque tenderà a coprirsi specialmente sul Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, gran parte della Liguria, tutta la Toscana fino all'Umbria e le coste laziali" aggiungono.- Attenzione, sempre nelle prossime ore, "alla persistenza di banchi di nebbia gelata sulla Val Padana i quali, oltre a ridurre la visibilità, potranno rendere insidioso il manto stradale". Sul resto del Paese, concludono, "l'alta pressione sarà più forte e garantirà condizioni meteo decisamente più soleggiate in un contesto climatico ancora piuttosto mite per la stagione", almeno fino a domenica.I 19°C raggiunti a Sunndalsøra costituiscono un record per il mese di gennaio: la temperatura più alta mai registrata da quelle parti erano infatti i 17.9°C del gennaio 1989. Le autorità norvegesi, riporta il quotidiano di Oslo 'Vg', attribuiscono il caldo eccezionale ai venti di Fohn che stanno soffiando sul Paese. Le temperature dovrebbero scendere venerdì, quando è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. Va detto che, per la sua posizione, Sunndalsøra alterna temperature polari e più calde proprio a causa dei venti caldi che solitamente investono la zona.