X Factor, Paolo Meneguzzi senza freni: «Mandate via chi studia musica, ma 2 giudici su 4 non sanno suonare neanche il citofono»

Paolo Meneguzzi è tornato alla carica, pronto a smuovere le acque più o meno calme di X Factor. Il talent show è tornato in onda con le audizioni di giovani ragazzi pronti ad inseguire il loro sogno e a dimostrare ai quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico, di avere il fattore X. Tra i partecipanti c'è stato un gruppo che ha fatto molto scalpore, le Ragazze Punk, giovani 16enni studentesse nella sua scuola di musica. La girl band ha ricevuto molte critiche e Paolo Meneguzzi, presente in studio per osservare la loro performance non ha potuto non dire la sua sulla sua pagina Facebook. Andiamo a leggere cosa ha scritto.

Lo sfogo di Paolo Meneguzzi

Paolo Meneguzzi si è lasciato andare a un lungo sfogo contro il programma e contro i suoi giudici.

«Io ero in trasmissione nel pubblico quando Morgan ha trattato male Ambra Angiolini. Quello che si legge in questi giorni è tutto vero. È stato bruttissimo per tutto il pubblico e per i concorrenti. Ero lì per supportare una band della mia scuola, le Ragazze Punk, composta da 4 ragazze 16enni. I giudici hanno deciso di massacrarle senza motivo, semplicemente perché proponevano un pop leggero. Quindi puoi proporre pop leggero, tipo Disco Paradise, a 40 anni, ma a 20 no? Poi Ambra, che le giudica deridendole...sembra una barzelletta! Le ha definite come le Lollipop (a sfottò), ha criticato le coreografie come se lei in passato fosse stata Michael Jackson! Ma lei non ha iniziato mica in quel genere? Quindi? Fedez, il “Signor Disco Paradise”, che giudica il testo da cima a fondo, come se fosse Paul McCartney. Senza considerare le allusioni di vario genere di tutti i giudici che si sono permessi di insinuare che queste ragazze nella vita non fanno un caz*o. Le Ragazze Punk escono di casa la mattina alle 7 e ritornano a mezzanotte, se va bene, per studiare musica e per riuscire a coniugare liceo, arte, canto e ballo. Ma i giudici sono arrivati persino a sfottere la loro provenienza geografica, come se in Svizzera non potessero nascere talenti e soprattutto sfottendo gli svizzeri. E perché? Potevano dar loro dei consigli, dir loro che forse sono ancora acerbe, ci poteva stare, ma hanno scelto di massacrare delle minorenni, proprio come un’altra ragazza che ha proposto Toxic di Britney Spears. Un'esibizione che ha provocato la reazione di Morgan che ha affermato, leggete bene, che lei è “l'esempio di ciò che lui non vuole vedere!”. Toxic è soltanto una canzone d’amore, non un inno alla vita tossica. Tutto a un tratto Morgan mi diventa un Papaboys ed è sparita per 20 secondi la sua proverbiale conoscenza musicale? Cioè spiegatemi che gusto c’è a prendersela con delle ragazze sognatrici e in più minorenni? Non credete che X Factor abbia perso ogni sensibilità? Vedere distruggere i sogni dei ragazzi è terribile, mi fa provare vergogna nel fare ancora questo lavoro.

Il messaggio per X Factor

Paolo Meneguzzi ha voluto condividere un messaggio per X Factor: «Ti ringrazio tanto per tutto. Ma purtroppo quello che ho visto l’altro giorno non mi è proprio piaciuto. Malgrado voi siate tutti gentili e super ospitali, disponibili sempre, l’impostazione che hanno dato al programma è veramente squallida e tendenziosa. La musica è una cosa diversa, bella, e i sogni dei ragazzi sono il motivo per cui nasce cultura, interesse, studio e voglia di vivere. Distruggere i sogni dei giovani ragazzi, che credono grazie a Dio in qualcosa, che amano qualcosa, che lottano per qualcosa di reale o irreale, in un mondo dove vince l’inutilità, dai testi proprio di Fedez che per di più giudica i testi. Mamma mia. E mi spiace che quell’inutilità sia dimostrata dalla superficialità e dall’ego smisurato dei giudici di X Factor. Per questo non funziona. Non funzionerà mai uno spettacolo nel quale a prescindere bisogna massacrare i giovani che propongono un’arte, come quella della musica e del pop, e devono far felici le persone, farle sorridere e non piangere. Vedere i giovani massacrati non fa né ridere né piangere. Fa pena. Pena per chi lo provoca. C’era di tutto, decisioni a caso, prese in giro, addirittura metafore di vita inopportune verso ragazzi dei quali neanche sanno il vissuto, meno che critiche oggettive, sulla voce, sulla musica, consigli di qualsiasi tipo che possano aiutare un giovane a capire il perché, sempre soggettivo, può sbagliare o potrebbe far meglio. Un brutto spettacolo vedere minorenni che escono piangendo, e non solo le punk, che grazie a Dio avevo avvisato, ma altri diversi, sentire i giudici che litigano tra di loro, che Morgan tratta male una donna davanti a tutti, con tutte le violenze che succedono, che Fedez sembra di più stia trattando la pace con la Russia che una cosa bella come un contest di canto. È tremendo e me ne sono dovuto andare via perché veramente mi vergognavo di fare questo lavoro e di crederci tanto, e non mi vergognavo per i cantanti ma per i giudici. Così, è un’occasione persa per i ragazzi e spiegami se verrà rifatto, con quale coraggio posso mettere un giovane che studia, un’altra volta davanti a quel tipo di giudici. Ciao, grazie a te comunque e allo staff. Le ragazze erano felici, finché non sono entrate in quel tritacarne»

