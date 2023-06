Veronica Burchielli (ex U&D), torna sui social dopo un anno: «Ho perso 20 chili, la mia vita è cambiata»

di Redazione Web

A distanza di un anno di assenza dai social, Veronica Burchielli, l'ex tronista di Uomini e Donne, è tornata sul suo profilo Instagram per raccontare quanto sarebbe cambiata la sua vita dopo questa lunga pausa. Nel 2021 aveva raccontato del suo disturbo alimentare di cui soffriva, che le aveva fatto aggiungere dei chili in più e poi è sparita allarmando tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, l'ex tronista è tornata a parlare della sua rinascita. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Imparare ad amare i cambiamenti fisici non è sempre semplice. E l'ex tronista ha scelto di parlare ai suoi fan con massima sincerità: «La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto. Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi - ha sottolineato Veronica Burchielli -.

Poi, l'ex tronista ha risposto ai commenti dei fan: «Ho raccontato una mia soddisfazione, nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Io volevo mandarvi un altro messaggio. Ho specificato che il dimagrimento è stata una conseguenza dall'essermi presa del tempo per me. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso di sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore».

Poi, ha concluso: «Per me essere in gran forma significa essere appagata con se stesse, felici e io lo sono tanto».

