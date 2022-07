Veronica Burchielli, l'ex tronista di Uomini e Donne sparisce dai social e fa preoccupare i fan: ecco cosa sta succendendo

Che fine ha fatto Veronica Burchielli? L'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, diventata famosa nel 2019, non dà più sue notizie da mesi sui social. Il suo profilo Instagram, che conta 225mila follower, è fermo al 29 marzo scorso. La pagina del suo progetto di e-commerce, non si muove addirittura da novembre. Un silenzio che sta facendo preoccupare i fan, che si chiedono con insistenza cosa stia succendendo a Veronica. Secondo il magazine "Very Inutil People" la 27enne di La Spezia si sarebbe presa una pausa da Instagram in seguito a diversi problemi di autostima.

Da Uomini e Donne ai problemi di peso

Sul blog che racconta la situazione dell'ex tronista, si parla anche delle difficoltà avute con il peso. «Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!», si legge. In uno degli ultimi post pubblicati aveva scritto: «Pensare è molto difficile, per questo la maggior parte della gente giudica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 15:44

