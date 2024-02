Uomini e Donne, Sossio Aruta rompe il silenzio sulla rottura con Ursula Bennardo: «Momento tristissimo della mia vita»

di Redazione web

La storia d'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, due volti notissimi al pubblico di Uomini e Donne, è giunta al capolinea. Dalla loro relazione è nata la piccola Bianca che loro amano più di ogni altra cosa al mondo, come scrivono spesso sui propri profili social. Qualche giorno fa l'ex dama del programma di Maria De Filippi ha ufficializzato la separazione da Aruta, che non si era ancora espresso in merito. Sossio si è pronunciato solamente ora, esprimendo tutto il suo dolore in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

La storia di Sossio Aruta

L'ex cavaliere del parterre di Uomini e Donne ha scritto: «È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l'amore eterno. Un'incompatibilità caratteriale! Fedeltà e amore mai messi in discussione! Il mio silenzio è solo frutto di dolore e di sofferenza per un ennesimo fallimento evitabile! Sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare ma saper chiedere scusa, perdonarsi a vicenda e fare pace è sinonimo di amore. Questione caratteriale e tutto finisce! È tutto così triste... E mia figlia non lo merita! Ecco la mia risposta ai tantissimi sms ricevuti che riportavano solo una parola: "Perché?"».

Il pensiero di Ursula Bennardo

Sossio Aruta ha espresso così il suo parere in merito alla fine della relazione con Ursula Bennardo che, invece, qualche giorno fa, aveva scritto sempre su Instagram: «Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo).

