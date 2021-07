Uomini e donne, Samantha Curcio: «Con Alessio Ceniccola è finita». La replica social

A “Uomini e donne” cala il sipario sulla storia d’amore fra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. A dare l’annuncio proprio la tronista curvy del programma di Maria De Filippi dal suo account Instagram, provocando naturalmente la reazione social del suo ex.

Uomini e donne, Samantha Curcio e l'addio ad Alessio Ceniccola

Samantha Curcio svela su Instagram di aver interrotto la relazione, nata a "Uomini e donne", con Alessio Ceniccola e lo ha annunciato con un lungo post dal social: «Fin quando le discoteche saranno più importanti di me – ha scritto dal suo account - io non saprò rimanere. Non riesco a stare in una relazione in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura (…) Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura».

Samantha Curcio ha poi fatto sapere che ultimamente fingeva di essere felice: «Ci siamo presi del tempo per pensare, stasera sono crollata. Ho messo una finta foto su Instagram ripescata dall'archivio per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l'ennesima sera a casa. Per cercare di difendermi, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. A 30 anni è troppo patetico. Almeno a me stessa devo ammetterlo».

Alessio Ceniccola, dal canto suo, non ha mancato di rispondere, pur non condividendo la decisione di Samantha di pubblicare l’addio sul social: «Mi sono addormentato pensando al momento in cui ti avrei rivisto – ha scritto Alessio su Instagram - dopo questa tempesta nata da una goccia d’acqua, che ho cercato di asciugare subito, ma che non mi è stato possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social) sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito. Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 15:32

