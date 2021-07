Uomini e donne, il corteggiatore Alessandro D’Amico dona un rene alla sorella Federica

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro D’Amico dona un rene alla sorella Federica. Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del trono gay di “Uomini e donne”, ha raccontato con un post sul social la commuovente storia.

Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del Trono Gay di Uomini e Donne, ha deciso di venire in soccorso alla sorella Federica, a cui è stato asportato tempo fa un rene e in un post su Instagram ha comunicato la sua scelta ai follower: “Una promessa che feci a me stesso – ha scritto sul social - Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+ andiamo...”

E la sorella di Alessandro D’Amico, Federica, ha risposto via social,naturalmente ringraziando per il gesto: “Eccoci qua.... Tra qualche ora tutto sarà finito...anzi tutto ricomincerà! La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma... e semplicemente grazie a te.... Mi stai dando l'opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio.... Mi stai dando la tua vita nelle mie mani.... Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te , con me , per sempre... Auguro a te e a me.... una nuova vita.... fatta solo di tanti sorrisi... Avanti tutta! Sempre insieme, uniti per sempre! A+”.

