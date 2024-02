Sossio e Ursula, lui risponde alla frecciatina sulla torta di compleanno di lei: «L'insensibilità non ha limiti. Orizzonti? Auguri!»

di Dajana Mrruku

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati già da qualche settimana, ma l'ex calciatore è tornato a far parlare di lui con alcune storie su Instagram in cui addossa la colpa della fine della loro relazione tutta all'ormai ex compagna, accusandola di essere insensibile. Ursula ha prontamente risposto, ma l'unica vittima sembra essere la loro prima figlia Bianca che deve dividersi tra i genitori.

La frecciatina di Sossio

Qualche giorno fa è stato il compleanno di Ursula Bennardo e l'ex dama di Uomini e Donne ha condiviso sui social la sua torta sui cui c'era una scritta molto particolare: «Il meglio deve ancora venire, da oggi niente limiti, solo orizzonti!».

L'ex calciatore non si è fatto sfuggire la possibilità di rispondere a tono con una sua frecciatina e quindi, dopo aver ricondiviso la torta dell'ex, ha scritto: «Il peggio per me e mia figlia invece è appena iniziato! L'insensibilità non ha limiti. Orizzonti? Auguri!»

Ursula ha risposto a questa frecciatina con un Threads in cui ha scritto: «Come si fa con le persone che soffrono di manie di persecuzione e vittimismo patologico?»

