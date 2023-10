Uomini e donne, ex tronista senza freni su Sossio Aruta: «Un deficente, uno sfigato»

di Redazione web

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, è sempre stato un personaggio molto criticato dagli utenti social e dagli altri personaggi del parterre. La sua intraprendenza e sfacciataggine lo hanno reso un carattere che divide l'opinione pubblica. C'è stato, in particolare, un ex tronista che ha confessato, senza peli sulla lingua, cosa pensa di Sossio Aruta e le sue arole sono state molto forti.

Andiamo a leggre che cosa ha detto e di chi si tratta.

L'ex tronista Giorgio Alfieri ha rilasciato una lunga intervista in cui racconta la sua carriera televisiva e calcistica. Il ragazzo era, infatti, un concorrente del reality "Campioni, il sogno" e aveva iniziato la sua ascesa nel mondo del calcio.

Anche Sossio Aruta è stato un calciatore e il paragone è venuto spontaneo, ma Giorgio non ci sta: «Sossio Aruta come calciatore ha avuto una carriera più brillante, tra virgolette. Nella vita ha raccolto e raccoglierà quello che si merita. Non aggiungo altro. È un deficiente. S’è visto pure come s’è comportato a Temptation Island, è uno sfigato. Pensava di essere amico di Stefano Bettarini ma non ha capito che non se lo fila nessuno. Lascia il tempo che trova come persona. In nessun campo io posso sentirmi in competizione con lui. Non farei più ‘sto paragone».

Una reazione molto concitata che ha lasciato tutti senza parole.

