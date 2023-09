Uomini e donne, Matteo Ranieri: «Ho un malessere che puntualmente si presenta senza invito»

di Redazione web

L'ex tronista di Uomini e donne Matteo Ranieri ha confessato di andare dalla psicologa per gestire alcuni problemi legati alla sua emotività. Il giovane della provincia di Genova, ha deciso di confessarsi con i fan sui social.

Ecco cosa ha rivelato l'ex tronista di Uomini e donne.

«Ieri ho deciso di fare questo video - ha iniziato così con la sua confessione social Matteo Ranieri -. Riguardandolo adesso mi sono accorto che ho dimenticato tante cose che avrei voluto dire. Ma questo è il prezzo della spontaneità. Potevo rifarlo a casa, migliorando le parole, e dicendo tutto quello che ora, a mente lucida mi viene in mente. Ma non sarebbe stato lo stesso. Nel video dico che “lo faccio perché è importante parlarne”, e ci credo molto. Ma ora che sono qui a scrivere penso di averlo fatto in parte anche per una mia esigenza. Forse per esorcizzare un po’ questo malessere, che puntualmente si presenta senza invito. Quello che cerco di dire con le mie parole, è: se non state bene, provate a chiedere piccolo un aiuto. Non vergognatevi, non siete gli unici ad avere dei momenti no e dei periodi difficili, è solo che se ne parla poco, perché fa male. Ha fatto male anche a me. Sono sicuro che non tutti potranno capire, ma non importa. “Il mare è fatto di gocce”».

«Ho avuto una caduta enorme quando avevo 24 anni dopo un lutto in famiglia.

Matteo Ranieri ha così voluto condividere dettagli intimi e privati per poter dare l'esempio e usare la sua notorietà per aiutare chi non ha il coraggio di affrontare un percorso con un professionista.

Immancabile il supporto del suo amico Luca Salatino, altrettanto ex tronista, originario di Roma che ha scritto: «Ti voglio bene zi…. Già sai».

