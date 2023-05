Alessandra Fumagalli: «Luca Daffrè? Ecco perché è finita». Lei rompe il silenzio su Instagram

di Redazione Web

La storia d'amore tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli non è andata a buon fine. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha capito di non essere compatibile. Dopo giorni di silenzio, l'ex tronista è stato il primo, nelle sue Instagram stories, a dare spiegazioni ai fan.

Nelle ultime ore, invece, Alessandra Fumagalli ha voluto esprimere le sue spiegazioni a riguardo. «Non volevo fare questo video ma ora sta diventando tutto ridicolo. Sto passando per la ragazza che non sono, ma la verità è che dal momento in cui noi siamo usciti dal programma io non ho avuto modo di passare del tempo con lui», ha raccontato l'ex corteggiatrice.

Alessandra Fumagalli ha spiegato ai suoi fan il suo punto di vista riguardo alla rottura con il tronista. «Abbiamo passato insieme solo 8 ore.

Poi ha aggiunto: «Detto ciò, io non credo che le cose non accadano per caso, quindi per quanto possa adesso rimanerci male, alla fiine dei conti potevo immaginare che sarebbe finita così. Ha fatto quella scelta perché gli faceva bene farla. Anche se lui ha detto che non è così lui ci ha guadaganato molto. Non è una persona matura nelle relazioni ma è più pronta all'attacco e al giudizio. Io sono basita ma tutto ciò era per dire che purtroppo la cosa non è andata a finire bene anche se io ci ho visto cose belle», ha concluso Alessandra.

