Uomini e Donne, per Luca Daffrè boom di corteggiatrici: sono 1.200. Lo stupore di Maria De Filippi

di Redazione Web

Luca Daffrè, modello e influencer, è il nuovo tronista di Uomini e Donne ed è alla ricerca del vero amore.

Un amore difficile da trovare visto l'arrivo di 1.200 corteggiatrici. Un numero particolarmente alto, tant'è che la stessa Maria De Filippi, è rimasta incredula.

Riuscire a trovare la donna ideale non è così semplice, soprattutto con tutte queste richieste. Ciononostante il tronista sembrerebbe non preoccuparsi più di tanto; il giovane Luca Daffrè è determinato e vuole uscire dal programma con l'amore tra le sue braccia.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non si trattiene e cade a terra: ecco cosa è successo nell'ultima puntata

Uomini e Donne, incidente per Alessia Cammarota: racconto choc sui social. Cosa è successo

Luca Daffrè a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata, Maria De Filippi ha confermato che per Luca Daffrè hanno telefonato 1.200 ragazze. Per questo motivo, il tronista ogni giorno dovrà selezionare 50 ragazze. Una selezione lunga e non troppo semplice.

La donna ideale di Luca Daffrè

La sua donna ideale? È stato lui stesso a dichiarare di volere al suo fianco una ragazza semplice e che non basi tutto sull'apparenza e sull'estetica.

Riuscirà il bellissimo Luca Daffrè a trovare una ragazza con valori e obiettivi nella vita?

È ancora troppo presto per scoprirlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA