Uomini e donne, Andrea Cerioli è di nuovo in ospedale: come sta l'ex tronista Andrea Cerioli è tornato in ospedale per una forte gastrite







di Marta Goggi Andrea Cerioli non è in ottima salute: già da diverso tempo l'ex tronista di Uomini e Donne sta avendo alcuni problemi fisici, che sta cercando di risolvere tempestivamente prima dell'arrivo del primo figlio con Arianna Cirrincione. In ospedale Questa notte Cerioli è tornato in ospedale, documentando e aggiornando i suoi fan sulla situazione. In una 'storia' Instagram ha scritto: «Comunque anche sta notte ero qui. Tac andata bene, esami vanno bene, colecisti gonfia infiammata, da curare...Fortissima gastrite. Ora lavoriamo su questa... Torno più cazzuto di prima». Stamattina l'ex tronista ha buttato la sua situazione sull'ironia, ha postato sui social una foto di alcuni lumini votivi con scritto: «Le prendo tutte grazie». Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 17:16

