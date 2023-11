Antonella Clerici "protegge" la figlia Maelle: «Bellezza esotica, ma non ha talenti artistici»

di Marta Goggi

Antonella Clerici a breve tornerà a The Voice Kids: la conduttrice è già abituata a stare vicino ai bambini, non solo in tv, ma anche a casa, dove è mamma di una ragazzina 14enne. La Clerici ha avuto sua figlia Maelle da Eddy Martens e oggi ha raccontato proprio della sua giovane figlia adolescente in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

L'intervista

Antonella Clerici ha raccontato di sua figlia Maelle: «Fa la prima liceo classico. È molto intelligente e di una bellezza esotica, particolare. Ma non le riconosco alcun talento artistico, non è portata per lo spettacolo. Secondo me sarebbe un grande medico, non è schizzinosa, non ha paura di niente: ha un coraggio da leone che io non ho. Lei vorrebbe fare la veterinaria di animali grandi e secondo me le verrebbe benissimo», ha riferito la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Antonella Clerici ha anche parlato di se stessa e di come si immaginava da piccola: «Pensavo che avrei fatto il magistrato o la farmacista, non avevo velleità nel mondo dello spettacolo.

Sul compleanno a cifra tonda in arrivo, in cui la conduttrice compierà 60 anni, ha detto: «È una... tragedia. Ogni 'decennio' vado in crisi. Anche se dicono che sono i nuovi 50, la verità è che la vecchiaia incombe. La nostra generazione è benedetta: io e i miei colleghi vicini ai 60 siamo ancora vitali e facciamo programmi. Ma gli anni passano e sono faticosi, quindi non ci penso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 16:05

