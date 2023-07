Temptation Island, Maria De Filippi dietro le quinte. Filippo Bisciglia: «Vi svelo cosa fa mentre giriamo»

Maria De Filippi, celebre conduttrice televisiva, è da sempre attivamente coinvolta nella creazione di Temptation Island. Sebbene non compaia mai in video, il suo ruolo dietro le quinte è fondamentale, come rivelato da Filippo Bisciglia in un'intervista al magazine "Nuovo in Famiglia".

Cosa ha detto Filippo Bisciglia

Bisciglia ha espresso gratitudine verso Maria, sottolineando l'affetto e il legame speciale che li unisce.

Tra le tante qualità di Maria, Bisciglia ha dichiarato di ammirare particolarmente la sua abilità nel montaggio del reality. Maria dimostra una genialità unica anche in questa fase del lavoro. Nonostante possa passare inosservato agli spettatori, il suo contributo è indispensabile per il successo del programma.

