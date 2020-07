Will Smith, la confessione choc della moglie durante lo show: «Ho avuto una relazione mentre eravamo sposati»

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, lei posta il video insieme al marito Paolo

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho avuto una relazione», è la confessione choc disposata condal 1997. La storia con ilormai conclusa, è iniziata quattro anni fa quando il matrimonio era crisi. L'ammissione è arrivata durante ilcondotto dall'attrice suin un faccia a faccia con il marito e dopo le parole di Alsina.In una recente intervista, il cantante aveva raccontato di aver avuto in passato una storia con Jada Pinkett, con tanto di "benedizione" ai due diL'intervista all'artista aveva quindi scatenato l'ipotesi che il matrimonio fra i due attori fosse unCircostanza smentita da Smith e Pinkett, che nel parlare del periodo di separazione con il marito e dell'amicizia con Alsina, diventata poi una relazione, ha spiegato come il rapper «lo avrebbe percepito come un 'permesso' perché eravamo separati amichevolmente. Penso che volesse anche spiegare di non essere un rovina famiglie. Che infatti non è».Alla domanda del marito su cosa sentisse quattro anni fa, la risposta di Pinkett è stata netta: «Volevo solo stare bene. Era passato tanto tempo da quando mi ero sentita bene». Ora la coppia è tornata insieme, e a spezzare la tensione dell'intervista-confessione social ci ha pensato Will Smith in chiusura, citando e parafrasando ad hoc una battuta di 'Bad Boys': "We ride together, we die together. Bad marriage for life".