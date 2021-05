Will Smith ingrassato, la foto con la "pancetta": «Mai stato così». Ma Schwarzenegger lo rincuora così

Will Smith mette su pancetta, lo comunica senza problemi e con tanto di prove ai suoi numerosi follower sul social e a rincuorarlo arriva l’amico Arnold Schwarzenegger. È stato proprio l’attore Will Smith a postare uno scatto sul social che mette in risalto la sua linea non perfetta e a commentare: “Sono nelle peggiori condizioni fisiche della mia vita”.

Will Smith con la pancetta, il commento di Arnold Schwarzenegger

Will Smith mostra la pancetta sul social. L’attore, diventato famoso con la sua interpretazione nella serie “Willy, il principe di Bel-Air”, ha condiviso uno scatto che lo vede in giardino, con un paio di pantaloncini e un giubbino aperto che svela il suo addome rilassato, seguito dalla didascalia: “Devo essere sincero, Sono nelle peggiori condizioni fisiche della mia vita”.

Un post ironico che ha ricevuto una pioggia di like e commenti, anche da amici del mondo dello spettacolo hollywoodiano. Uno dei più simpatici quello di Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore della California: “Will – ha scritto nei commenti - povero bambino, piango per te, anche se sei ancora in una forma migliore rispetto al 90% dell'America. Continua ad allenarti!”

