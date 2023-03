Wanda Nara “bomba” sexy: le immagini in lingerie infiammano il web

La lunga telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sembra proprio aver voglia di esaurirsi. I loro tira e molla continui hanno appassionato gli amanti del gossip che si chiedono ancora se i due stiano insieme. E al programma di Francesca Fagnani, Belve, la showgirl argentina ha svelato l'arcano: «Siamo una famiglia», soprendendo poi tutti e dichiarando di essere ormai abituata ai tradimenti. E mentre i giornali scandalistici e i suoi tanti fan cercano di scoprire se i due siano tornati realmente insieme, ecco che Wanda si mostra sempre più sexy sui social network.

Wanda infiamma il web

Nelle ultime ore, Wanda Nara ha deciso di presentare la sua ultima linea di lingerie: Wanda Intimates. Un'occasione che la showgirl ha sfruttato anche per farsi notare in tutto il suo splendore. Da quando, infatti, si è dichiarata single, Wanda è tornata in forma. Merito di tanto allenamento (spesso condiviso sui social) e, probabilmente, di una dieta mirata. E sempre più spesso su Instagram compaiono foto e video della showgirl in intimo che mettono in risalto le sue forme esplosive e un corpo davvero invidiabile, soprattutto dopo 5 figli.

Fan in estasi

Wanda Nara, da sempre, «vizia» i suoi follower con scatti hot. Ma questa volta il video su Instagram ha scatenato la reazione dei suoi fan. «È troppo sexy», scrive un utente ammaliato dalla sua bellezza e in tanti concordano. Ma c'è anche chi ironizza sul presunto ritorno di Icardi al suo fianco: «Oggi è sempre più chiaro il perché Mauro sia tornato da lei», scrive un fan della coppia, scatenando l'ironia del web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 16:43

