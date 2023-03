La tiktoker rivela: «Il sesso mi fa schifo». E i social si scatenano con insulti choc (anche dalle donne)

La notorietà sui social network può trasformarsi in un vero e proprio incubo. È il caso di Alisha Griffanti, una star di TikTok che vanta milioni di visualizzazioni. La controversa influencer e content creator, recentemente ha rivelato ai suoi follower di aver un rapporto controverso con il sesso e, da quel momento, è vittima di discriminazione e odio.

«Mi fa schifo il sesso»

In un momento di intimità con i suoi fan, Alisha ha rivelato con schiettezza: «Mi fa schifo il sesso». Nel video da più di mezzo milioni di visulizzazioni, la tiktoker, ha dichiarato di non avere rapporti sessuali, in quanto disgustata dall'atto e dal contatto fisico, nonché di provare dolore durante il rapporto. Ma da quel momento per lei non c'è stata più pace. Il filmato, divenuto subito virale, ha scatenato una pioggia di polemiche, portando gli utenti del web a scagliare il loro odio nei confronti della ragazza, soprattutto da parte del pubblico femminile.

In breve tempo il video è stato sommerso da commenti intrisi di odio che hanno trasformato il suo piacere nel creare video in un vero e proprio tormento. Un'utente, ad esempio, scrive: «Eppure non l’avrei mai detto, dalla faccia non sembrava», ma c'è anche a chi non crede nemmeno a una parola di quanto ascoltato: «Neanche tu ci credi a quello che dici». Altri avanzano, invece, il dubbio che sia solo una trovata per far parlare di sé: «E chi ci crede, tutto per attirare follower...». Poi c'è anche chi la accusa di avere problemi pischici. «Hai provato a farti vedere da uno bravo», si legge in un altro commento. Ma la cosa che più sorprende Alisha è che tutto questo odio provenda da donne e ragazze che, a suo dire, avrebbero dovuto solidarizzare maggiormente con un'altra donna, lamentandosi della discriminazione subita.

La denuncia social



«Sto subendo una gravissima discriminazione perché non faccio sesso - dice Alisha in un altro video, pubblicato su TikTok -, non mi era mai capitato nella vita di essere discriminata per qualcosa di sessuale, ora capisco quello che provano omosessuali e transessuali nell’essere costantemente discriminati. Quello che mi sconvolge è che la maggior parte di questi commenti arrivano da donne. Mi è anche stato consigliato di togliermi la vita»... racconta l'influencer, mostrando il commento che sentenzia: «Io ti consiglio 3 metri di corda». Ma l'odio non si ferma solo a TikTok, anche sul suo profilo Instagram sono apparsi commenti intrisi di odio come: «Ti serve uno psichiatra perché hai grossi problemi cerebrali», ma anche «ti guardi i por*o zo**ona», oppure «ma vai a ca**re! Ho sempre detto che sei malata».

La Diva del Tubo



Ovviamente Alisha Griffanti, in arte La Diva del Tubo, non ha alcuna intenzione di darla vinta a chi ha riversato così tanta cattiveria nei suoi confronti. Così, anche per cercare di sdrammatizzare e andare avanti, continua a pubblicare nuovi video dove, inevitabilmente, il discorso torna a cadere su quanto accaduto. Nell'ultimo contenuto su TikTok, ad esempio, risponde alla curiosità di una fan che le chiede se ha mai avuto rapporti sessuali con Andrea Diprè. E lei svela di non aver avuto rapporti completi, ma che qualcosa c'è stato. Alisha, però, continua a confermare la sua tesi: non ha fatto sesso per anni, o comunque di averlo fatto solo quando realmente innamorata.

