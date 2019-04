Wanda Nara nuda, scatto hot in bianco e nero su Instagram: «En el paraíso »

Ultimo aggiornamento: 17:11

Mentre la cognata Ivana Icardi è impegnata fra le mura della casa del Grande Fratello, che sa bene come attirare l’attenzione dei social, ha pubblicato uno scattoper i suoi follower. La moglie del calciatore dell’Inter Mauro, manager e ultimamente personaggio tv con la sua presenza a “Tiki Taka” ha postato su Instagram una foto in bianco e nero in cui è nuda.Lo scatto la vede seduta con un braccio che le copre il seno e l’immagine è seguita dalla didascalia: “En el paraíso 🙌🏻 working”. Il post ha fatto naturalmente il pieno di like ma ha un po’ diviso i fan che nei commenti si sono schierati dalla parte dei complimenti (soprattutto uomini) senza risparmiare critiche per la troppa sovraesposizione sui social. Non manca naturalmente chi la accusa di essere la causa del momento difficile che il marito e assistito Mauro Icardi sta passando sul campo da gioco con la maglia dell’Inter.