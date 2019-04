È stato annullato, a causa di una tracheite che ha colpito la cantante, il concerto di Anna Tatangelo in programma per questa sera al New Age Club di Roncade (Treviso). Delusione e ansia per i tanti fan della cantante che la aspettavano in Veneto per questa serata programmata da mesi.

Lo comunica l'ufficio stampa della cantante.



I biglietti già acquistati sono rimborsabili secondo la policy di Ticketone entro l’11 Maggio 2019 : tutte le info per il reso sono disponibili sul sito www.ticketone.it o presso i rivenditori autorizzati.



Per ulteriori info: Info@newageclub.it 0422.841052

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA