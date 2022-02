Virginia Raffaele innamorata: chi è il nuovo fidanzato dell'attrice

Della sua vita personale Virginia Raffaele parla di rado, ma le ultime foto scattate fuori dal Teatro Lirico di Milano lasciano ben poco all'immaginazione. La comica e imitatrice romana è innamorata e il nuovo fidanzato è un giovane attore di teatro.

Il nuovo fidanzato di Virginia Raffaele

Si è sempre definita «diva buffona», forse perché alla sua incontenibile simpatia sa unire una buona dose di fascino: quell'allure che la rende unica e, di fatto, inimitabile. Ebbene proprio l'inafferabile Virginia Raffaele ha ceduto al fascino di Thomas Santu, in questi giorni a teatro con il musical Pretty Woman nei panni di Richard Gere.

Come riporta la rivista Chi, la coppia è stata sorpresa fuori dal Teatro Lirico di Milano dove la Raffaele è in scena con il suo spettacolo Samusà. All’uscita, tra i fan dell'interprete, c’era anche Thomas Santu ad attenderla. I due si sono recati a cena insieme alla troupe prima di ritrovarsi soli e concedersi un po' di intimità per strada, tra baci e abbracci.

Chi è Thomas Santu

Originario di Civitavecchia, Thomas Santu si divide tra Roma e Milano, dove al momento è al Teatro Nazionale con il musical Pretty Woman. Talentuoso – oltre a essere un attore, è un ottimo cantante – e riservatissimo, del suo giovane amore con Virginia Raffaele non sappiamo molto altro. Ma le premesse sono ottime.

