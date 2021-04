Victoria Beckham, romantico falò in spiaggia per i 47 anni. Con gli auguri della Spice sister Emma e della "nuora" Nicole

Victoria Beckham soffia su 47 candeline. Sembrava ieri quando - scatenata con le altre quattro Spice Girls, Scary, Sporty, Posh, Ginger e Baby, ovvero Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown (lei non era ancora sposata con il fuoriclasse del calcio, David Beckham, e di cognome faceva ancora Adams) - incendiava i palcoscenici internazionali con la fenomenale girls band britannica (1994-2000 più un paio di reunion).

Per il suo compleanno, complice le norme anticovid, ha scelto un party speciale, sulla spiaggia di Miami insieme al marito e ai figli della coppia: Brooklyn Joseph 22 anni, Romeo James 18 anni, Cruz David 16 anni, Harper Seven (la cocca di casa) 9 anni. Ed ha scelto di condividere su Instagram alcuni scatti speciali, resi più intimi dal falò acceso poco distante (in un bidone).

La foto con il marito - lui con due dita di vino rosso in un calice e lei in total white - è corredata da un messaggio toccante «Thank you @davidbeckham for making my birthday so special. I love you so much!!! Kisses» (Grazie @davidbeckham per aver reso il mio compleanno così speciale. Ti amo moltissimo. Baci)

Lui ha ripostato la stessa foto con un altrettanto tenero messaggio: «Buon Compleanno mamma, ti amiamo moltissimo, meriti ilmeglio ogni giorno. Alla migliore mamma e moglie buon 47esimo compleanno @victoriabeckham (io ne ho ancora 45!) ti amiamo, bacio».

A completare il quadretto, i post dei figli maggiori: Romeo, per esempio, ha scritto «Buon Compleanno mamma baci baci Ti voglio tanto tanto bene».

Insomma, di acqua ne è passata sotto i ponti: negli ultimi vent'anni la Spice Posh e diventata stilista con un proprio brand (ultimamente un po' in crisi) e si è dedicata a metter su famiglia con la stella del Mancherster United (poi carriera internazionale, oggi dirigente, procuratore, imprenditore del settore) David Beckham.

Dal passato (coon foto relativa), su Instagram, festeggia Emma Bunton: «Buon Compleanno meravigliosa amica e "sorella Spice" @victoriabeckham. Ti voglio bene da morire»

E in questo dolce compleanno incassa anche gli auguri della "nuora" Nicola Peltz, 26 anni, attrice, fidanzata di Brooklyn Beckham: «Buon Compleanno Victoria, spero che ogni tuo desiderio si avveri. Rappresenti un grande modello, per me».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA