Victoria Beckham: «No al botox, non voglio ritornare a 25 anni»

Victoria Beckham sta per compiere 50 anni e ha rivelato di non essere mai stata meglio. La Spice Posh è da sempre stata simbolo di eleganza e di bellezza. Sin dai primi anni nelle Spice Girls, Victoria ha dimostrato di avere uno spiccato senso per la moda, ciò l'ha portata a diventare una delle donne più influenti sul panorama della moda.

Victoria Beckham si è aperta durante l'intervista con The Sunday Times, confessando cosa ne pensa sullo scorrere del tempo e sui segni dell'invecchiamento. Ecco cosa ha rivelato la Spice Posh.

Victoria Beckham e le rughe

Victoria Beckham si è aperta in una recente intervista sostenendo che non ritornerebbe mai indietro a 25 anni perché «sono sempre stata piuttosto dura con me stessa, ma proprio per questo ho sempre cercato di essere la versione migliore di me stessa - ha detto l'imprenditrice moglie di David Beckham -.

Ha confessato che il botox non fa per lei, nonostante non si sia negata trattamenti laser e rassodanti per la pelle, sempre cercando, tuttavia, di mantenere un equilibrio.

Victoria Beckham sta per compiere 50 anni e non è mai stata più bella di così.

