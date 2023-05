David Beckham e le candele, il suo disturbo ossessivo compulsivo diventa un caso: «Di notte le pulisco»

«Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa, pulisco le candele usate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e mi assicuro che tutto sia in ordine». Da quando David Beckham ha rivelato questo suo disturbo ossessivo compulsivo sui social network non si parla d'altro in Gran Bretagna. L'immagine dell'ex calciatore del Manchester United è da sempre al mondo del gossip, ma questa volta a far parlare è un lato inquietante della sua personalità.

Il 47enne ha già rivelato in passato di aver sofferto di un disturbo. Quando ancora era un calciatore rivelò che per lui era fondamentale che tutto fosse disposto in linea retta e che le cose dovessero essere pari, ma non finisce qui.

«Quando metto le bibite in frigo devono essere sempre pari, se sono dispari ne tolgo uno e lo metto in dispensa. Sevado in un albergo, prima di rilassarmi devo mettere in un cassetto tutti gli opuscoli e i libri della stanza. Tutto deve essere impeccabile», spiegava l'ex calciatore che ha militato anche nel Milan.

E adesso a distanza di anni, per David Beckham le cose non sono migliorate, anzi. La sua ossessione nei confronti dell'ordine e della pulizia, sembra essere diventata maniacale. In attesa dell'uscita ufficiale della docu serie in suo onore, prodotta da Netflix, le prime immagini rivelano il nuovo aspetto del suo disturbo.

Nell'anteprima del documentario sulla vita di David Beckham, che andrà in scena per la prima volta a Londra nella serata di domani, giovedì 11 maggio, il 47enne ammette che questo suo disturbo lo costringe a restare sveglio quasi tutta la notte. Il motivo? Mentre tutti dormono ha il tempo di pulire la sua mega villa di Londra, facendo particolare attenzione alle candele. Un'abitudine che lascia perplessa la moglie Victoria e che è spesso stata motivo di liti furiose tra i due...

Nella serie tv David viene persino visto litigare con Victoria per aver lasciato fuori il sale a un certo punto. «Pulisco molto bene la cucina, non credo che mia moglie apprezzi molto, davvero», commenta alle telecamere.

«Odio scendere le scale la mattina e avere tazze e piatti sporchi. Ed è faticoso girare intorno a ogni candela per pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro... questa è la mia fobia, avere una macchia all'interno di una candela. Lo so, è strano», ammette.

Ma nel frattempo tutti attendono con ansia l'uscita sulla piattaforma di streaming per conoscere fino a fondo il disturbo del sex symbol.

