Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: «Riabbraccio mio padre e mi sposo con Valentina»

GF, Veronica Satti figlia di Bobby Solo:«Dopo 15 anni riabbraccio mio padre»​

Non c'è solo l'emozionante incontro con il padre,, per. Il futuro dell'ex gieffina, finalista dell'ultima edizione, permetterà alla ragazza anche di coronare un altro sogno, quello dell'amore con la sua«L’anno prossimo sposerò la mia fidanzata Valentina tramite l’unione civile. È stata lei a farmi la proposta prima di entrare al Grande Fratello» - racconta Veronica a Spy - «Prima, però, cerchiamo, dove lei lavora come regista televisiva».Veronica ha poi parlato del padre,: «Non ci siamo ancora incontrati, era impegnato in tournée in America, ma non c'è fretta: ora so che c'è, mi ha anche lasciato un messaggio molto dolce». E sull'esperienza al Gf: «Mi ha aiutato a lavorare su me stessa, non sono più la ragazza con le cuffiette che la isolavano dal mondo. Ho capito che non bisogna toccare il fondo per tornare a vivere».