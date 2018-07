GF, Veronica Satti figlia di Bobby Solo:«Dopo 15 anni riabbraccio mio padre»

GF, Veronica Satti dal reality all'altare: «Mi ha regalato l'anello. Sposo Valentina»





MILANO - “Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato”, un riavvicinamento frareclusa nell’ultima edizione dele il papà. Papà e figlia non si vedono da quindici anni: “Abbiamo deciso di ricongiungerci, per ora, solo in forma privata – ha fatto sapere in un’intervista a “Spy”, in edicola da venerdì 13 luglio - Dopo quindici anni che due persone non si vedono, si innescano delle dinamiche che vanno ponderate. C’è bisogno di premura e di rispetto, l’uno nei confronti dell’altra.Non ci siamo ancora incontrati: lui è stato impegnato finora in una tournée in America, tornerà proprio in questi giorni in Italia e finalmente ci riabbracceremo. Ho sentito la sua voce attraverso un messaggio vocale che mi ha mandato: non voglio svelare il contenuto per rispetto, ma è stato molto dolce”.Anche lei ha commesso degli errori: “Il mio essermi impuntata nel voler riabbracciare mio padre non credo sia stato il modo migliore per ricongiungermi a lui. Ero arrabbiata ed era diventata un’ossessione per me. Delle volte anche noi figli dobbiamo prenderci delle responsabilità emotive nei confronti dei nostri genitori: dobbiamo capire che non sono dei supereroi. Sono stata male, mi sono sentita spesso vinta e arresa alla vita. Due anni fa, poi, sono entrata in una clinica e ci sono stata per un mese: ho capito che non bisogna toccare il fondo per tornare a vivere. Oggi che mio papà c’è, è tornato anche il mio sorriso”.