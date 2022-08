Valentina Ferragni, vacanze separate dal fidanzato Luca Vezil: «Avevamo pianificato un viaggio incredibile, ma...»

Non sarà un'estate come tutte le altre per Valentina Ferragni e Luca Vezil. La coppia, felicemente insieme da 9 anni, per la prima volta trascorrerà le vacanze di agosto separatamente. La decisione è stata presa di comune accordo, come fa sapere il personal trainer sul proprio profilo e le ragioni non hano nulla a che vedere con una crisi.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo, non si tratta della solita crisi di coppia: Valentina e Luca non potrebbero essere più innamorati. Stavolta a rompere le uova nel paniere ci ha pensato un'offerta di lavoro che il ragazzo non ha potuto proprio rifiutare.

«Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di agosto a partire da martedì» ha spiegato il fidanzato della Ferragni.

La sorella di Chiara si è dimostrata molto comprensiva con Luca Vezil, accettando di trascorrere le vacanze separati. «In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio – prosegue –. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza».

Prima di separarsi la coppia si è voluta regalare una serata insieme in riva al mare. «Abbiamo deciso di goderci un tramonto, una cena, una serata speciale, vi condivido queste foto spettacolari scattate in cinque minuti mentre il sole andava giù, il resto della serata rimane e rimarrà nostro e sarà un ricordo molto bello mentre saremo lontani migliaia di km a partire da inizio settimana. Ti amo amore, tu sai». E per i due fidanzati è partito il conto alla rovescia a quando si rivedranno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 10:12

