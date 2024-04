Valentina Ferragni, la gita con Chiara e la famiglia: «Pablo si è rotolato in qualcosa di non identificato». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Dopo l'intervista di Fedez a Belve, prosegue il silenzio social di Chiara Ferragni. L'influencer però è apparsa nelle storie della sorella Valentina, che continua a pubblicare foto e video su Instagram. Ferragni, nonostante la rottura dal marito, nelle stories di Valentina appare serena e tranquilla. Domenica 14 aprile tutta la famiglia, mentre il rapper è stato avvistato al Coachella con Giulia Ottorini, ha scelto di trascorrere una giornata nel loro «luogo d'infanzia» a Val Trebbia e, come rivelato da Valentina su Instagram, è successo che il cagnolino Pablo, «si è rotolato in qualcosa di non ben identificato».

Cosa è successo

In casa Ferragni sono i biondi a comandare. Ferragni ha il suo blondie personale: Pablo, un cucciolo di bulldog francese.

«Secondo me pesce in putrefazione sulle sponde del fiume Trebbia e aveva un odore che faceva accapponare la pelle. Non vi dico il viaggio in macchina ma arrivati a casa lo abbiamo lavato 80 volte per togliere quell'odore terrificante. Quando lo abbiamo lavato si è lamentato tanto», ha concluso.

Un momento goliardico che ha presumibilmente donato a Chiara Ferragni e a tutta la famiglia momenti gioiosi.

