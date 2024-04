Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, gita in Veneto con gelato gigante. Il dettaglio che non sfugge ai fan

di Redazione Treviso

Valentina Ferragni ad Asolo (Treviso) insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Passeggiatina in centro e qualche scatto, il tutto documentato sulla pagina Instagram dell'influencer con stories, video e post.

Gita fuori città con il fidanzato Matteo

Pioggia di complimenti sotto gli scatti dove Valentina si dimostra radiosa avvolta in un mini abito bianco con fantasia, un outfit già tipicamente estivo. Poi i fan notano un dettaglio: «Sei bellissima sempre ma da quando c'è Matteo al tuo fianco hai proprio una luce diversa». «Lo penso anche io. Grazie di cuore», risponde lei.

Il gelato "gigante" a Sirmione

Ma la visita in Veneto della Ferragni non si è limitata al solo borgo dei cento orizzonti. La coppia è andata anche a Sirmione, sul lago di Garda, e ha anche ceduto ad un gelato. «Il gelato gigante», scrive sul suo Instagram rispondendo ad una signora che dice di averli visti.

Luoghi del cuore

Un tour per allontanarsi dalla bufera che continua ad avvolgere la sorella Chiara Ferragni, al centro dello scandalo del Pandoro, e del cognato (ormai quasi ex) Federico Lucia, in arte Fedez? Quel che è certo è che i due piccioncini hanno passato una giornata di svago lontano dalla routine. «Conosco benissimo queste zone da tanto - sottolinea Valentina Ferragni rispondendo ad una sua fan -. Ho un'amica che abita qui e mi ha sempre fatto visitare. Ora è ancora più bello tornarci». Il fidanzato di Valentina, Matteo Napoletano è originario di Castelfranco Veneto, non lontano dai luoghi che hanno visitato ad Asolo. Per lui è stato quindi un vero e proprio "ritorno a casa".

