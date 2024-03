Valentina Ferragni, la crisi di Chiara non la tocca (ma ha colpito la sorella Francesca): quanto vale la sua società

Chiara Ferragni è nell'occhio della tempesta mediatica, e quali saranno i reali effetti sulla solidità del gruppo guidato dall'imprenditrice influencer a seguito dello scandalo Balocco potranno essere valutati solo tra qualche mese. Nel periodo successivo allo scoppio della crisi, molti contratti pubblicitari sono stati revocati, incidendo negativamente sulla crescita finanziaria delle società affiliate alla Ferragni. La disdetta di questi contratti è stata contestata, e alcune delle azioni legali intraprese potrebbero permettere il recupero di parte dei danni subiti. D'altro canto, gli effetti in termini di credibilità sono già evidenti, con la perdita di follower e la ricerca di nuovi canali di comunicazione (ultimo, lo sbarco su Telegram).

Ma se per Chiara è un periodo decisamente nero (complice anche la crisi matrimoniale con Fedez), per un'altra Ferragni le cose sembrano andare in una direzione decisamente opposta. Si tratta della sorella minore, Valentina.