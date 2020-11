Uomini e donne, Michele Dentice tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: «Una sensuale, l'altra una vecchia zia...»

Michele Dentice è arrivato a “Uomini e donne” attirando l’attenzione delle dame in studio. Professione personal tranier e mental coach, dice la sua anche su Tina Cipollari e Gemma Galgani, colonne portanti del programma di Maria De Filippi.

Leggi anche > Rita Pavone, lite con Anna Tatangelo ad All Together Now

Michele Dentice tra Tina Cipollari e Gemma Galgani trova più sensuale l’opinionista: “Sicuramente Tina – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – perché è una donna intelligente e simpatica con la quale passerei del tempo volentieri. Non sono attratto fisicamente da lei, ma mentalmente sì, perché la trovo molto divertente. Al contrario, vedo Gemma lontana anni luce dal mio mondo”.

Se infatti Tina la porterebbe in palestra (“L’inviterei nella mia palestra e mi metterei a disposizione come personal trainer. Con i miei consigli potrebbe ritrovare una forma invidiabile”), con Gemma la “vecchia zia” vedrebbe un film in tv: “Potei proporle una serata tranquilla a guardare un film sul divano. La vedo come una vecchia zia più grande di me, che ha bisogno di attenzioni”.

Nel parterre di “Uomini e donne” sembrava aver adocchiato Roberta di Padua: “Mi ha incuriosito e coinvolto mentalmente, anche se la situazione tra di noi non è delle migliori perché abbiamo delle divergenze di carattere. Da quando sono padre, io non posso seguire i miei ormoni, ma devo fare scelte più ponderate, che vadano oltre la semplice attrazione fisica”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA