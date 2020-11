Rita Pavone, lite con Anna Tatangelo ad All Together Now. «Tu cantavi con Gigi D'Alessio...». Lei va fuori di sé. «Scatta la rissa»

Rita Pavone , lite con Anna Tatangelo ad All Together Now . «Cantavi con Gigi D'Alessio...». Lei va fuori di sé. «Scatta la rissa». Pochi minuti fa, è andata in onda su Canale 5, un'accesa discussione tra le due giurate del programma condotto da Michelle Hunziker . Ma andiamo con ordine.

Sul palco si sono appena esibiti gli Amabili, il duo formato da marito e moglie che continua a dividere il muro. Se c'è infatti chi chiede a lei di farsi da parte dal momento che il marito avrebbe una vocalità superiore, c'è anche chi li vuole assolutamente insieme. Anna Tatangelo è tra coloro che non li separerebbe mai: «Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme».

A questo punto, Rita Pavone le lancia una frecciatina: «Anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio...». Anna Tatangelo va su tutte le furie e voltandosi verso la cantante afferma: «Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent'anni fa. Poi lui lavora da trent'anni e io da vent'anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l'unica separata qui». Francesco Renga ironizza: «Scatta la rissa».

Su Twitter, i fan sono con Anna Tatangelo: «L'hai asfaltata». Rita Pavone replica con un post su Twitter: «A chi ha trenta followers io non rispondo».

