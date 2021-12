Uomini e Donne, Isabella fa la sua scelta «Ho trovato la persona adatta a me»

Isabella Ricci ha fatto la sua scelta e concluso l'avventura di “Uomini e Donne”. Festeggiamenti per la favola d'amore che è nata durante il programma. La donna ha accettato la proposta dell’uomo di abbandonare insieme la trasmissione, arrivando alle lacrime: «Non pensavo di commuovermi così».

«In questo programma devo dire che a livello percentuale Isabella credo abbia rappresentato una parte importante di Uomini e Donne. Sono tantissimi i commenti a suo favore. Devo dire, a sua parziale difesa rispetto a chi la critica, che ha una sensibilità veramente profonda, ha una capacità di analizzare i momenti e le situazioni veramente particolare», ha commentato Fabio.

Su Instagram un lungo post di ringraziamento da parte di Isabella su Instagram: «È iniziato tutto per gioco. Un giorno, scherzando con i miei ragazzi in ufficio, ho chiesto loro di regalarmi per il compleanno un uomo con cui uscire. Mi hanno preso in parola 😂 e nel giro di qualche mese è partita la mia avventura. Credo che il mio percorso sia stato trasparente, lineare e coerente con il programma. Sono riuscita a far capire chi sono, quali sono i miei valori e quale uomo voglio avere al mio fianco. Alcuni mi hanno compreso, altri meno. Ma questo fa parte della vita. Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai. Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere...»





