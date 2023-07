Tu si que vales, rumors dalle prime registrazioni: il "no" di Giulia Stabile e la furia di Sabrina Ferilli

di Redazione Web

Al via le riprese di Tu si que vales 2023. Sono già partite le registrazioni del noto talent di Canale 5 su cui i rumors sono molti. Il programma tornerà a settembre su Canale 5 e sono già tanti gli episodi trapelati dalle riprese. Sembra che Giulia Stabile, più volte chiamata da Maria De Filippi, si sia rifiutata di danzare sul palco assieme ad un gruppo di ballerini professionisti, per poi cedere e scendere in pista. Ancora, ci sarebbe stato anche un momento di tensione con un concorrente terrapiattista e no vax, il quale si sarebbe scontrato con i giudici. Un’ultima anticipazione, invece, riguarderebbe la lite tra Sabrina Ferilli e una finta concorrente, con l’attrice che avrebbe perso le staffe.

Il duo

Tra questi, i pettegolezzi più accesi sono quelli su Joey & Rina, un importante duo di ballo che, recentemente, ha spopolato sui social. Come riporta da Tvpertutti, Joey & Rina si sarebbero esibiti da concorrenti, nell’ultima registrazione di mercoledì 26 luglio, in un medley degli ultimi tormentoni di Annalisa (Mon Amour, Bellissima e Disco Paradise).

Le ospitate

Per Joey & Rina quella a Tu si que vales non rappresenta la prima esperienza televisiva. Il duo, coppia anche nella vita, era stato recentemente ospite di Alessandro Cattelan nel programma Rai 2 Stasera C’e Cattelan, dove si erano esibiti assieme ad Alessandra Celentano. A Propaganda Live, invece, Joey & Rina avevano ballato la sigla del programma La7. Tra le apparizioni televisive,inoltre c'è anche quella a UnoMattina in Famiglia su Rai1. Joey Di Stefano e Rina Di Liberto sono due ballerini originari di Ramacca, in provincia di Catania.

