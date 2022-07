Ormai si sa, o si ipotizza che il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sia giunto al capolinea. Tante le voci di gossip che sono state spese dopo l'annuncio della loro separazione. E tra tutte le voci, anche l'attrice Sabrina Ferilli ha voluto dire la sua, forse per smorzare le tensioni generate tra gli utenti nei social, invitandoli a qualche sana risata ripubblicando un video che la ritrae insieme a Totti.

Il post

L'attrice, infatti, ha ricondiviso sui social un video datato che la ritrae con l'ex calciatore giallorosso. «Lo faresti uno spogliarello per me adesso?», dice nel video Sabrina Ferilli, mentre si trova ironicamente a letto con Francesco Totti per uno sketch di House Party, diretto da Maria De Filippi.

Il mondo del gossip nelle ultime due settimane ruota solo attorno alla separazione tra il Capitano di Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi e la Ferilli è certamente consapevole di tutti i commenti che avrebbe generato sotto il video. Postato in buona fede, non voleva alzare ulteriori polveroni ma, riportare alla luce un momento felice e spenzierato che immortala i due amici.

#Totti, Sabrina Ferilli e la battuta sullo spogliarello a letto: «Lo faresti per me adesso?» https://t.co/3aRjmcDvPI — Leggo (@leggoit) July 19, 2022

