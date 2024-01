Totti, il regalo di Noemi Bocchi alla figlia Sofia è una dedica a Francesco: quel dettaglio che ricorda la Roma

di Dajana Mrruku

L'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua a gonfie vele. L'ex capitano della Roma si è definitivamente trasferito con Noemi in un attico sempre a Roma dove convive con i figli di lei. Una famiglia allargata che sembra aver trovato il loro nuovo equilibrio, quello di casa Totti- Bocchi, i numerosi viaggi insieme e i regali hanno contribuito a creare un legame abbastanza solido, soprattutto quello tra Sofia, la figlia maggiore, e Francesco Totti.

Il dettaglio

Noemi Bocchi ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha ripreso un momento in famiglia: la figlia Sofia si trovava su una macchina giocattolo mentre cercava di scorrazzare a destra e manca, sulle note di "Andavo a cent'allora" di Gianni Morandi. La figlia indossava la maglia della Roma con la scritta "Totti" e il numero 10 (a X) sulla schiena e con il pollice in bocca e l'altra mano in alto, imitava il gesto del patrigno quando segnava della squadra giallorossa, ai tempi che furono. La famiglia di Francesco Totti sembra essersi del tutto allargata, accogliendo in modo molto affettuoso i figli della Bocchi che si sentono in totale sintonia con lui e i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, quando si incontrano.

