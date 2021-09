Tommaso Zorzi, frecciata in mutande: «La Rai mi ha incoronato Sex symbol dell’anno»

Non ha fine la querelle tra Pio e Amedeo e Fedez sul caso ‘Rai – censura’, che ha generato una serie di reazioni da parte di molti personaggi tv. Tra questi, da subito è intervuto Tommaso Zorzi che, dopo il caos scatenato dal duo comico foggiano sul palco dei Seat Musi Award all’Arena di Verona, ha lanciato frecciate sui social dirette alla Rai. Dopo il post con la didascalia: «Dopo il premio a Pio e Amedeo per aver innovato il linguaggio televisivo, oggi la Rai m’incorona etero dell’anno», ora ne arriva un altro con scritto: «La Rai mi ha incoronato “Sex symbol dell’anno” ai Seat Music Awards» postando una foto di sè in mutande.

Immediata la reazione di diversi utenti, tra cui le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli (amica di Tommaso) e Adriana Volpe che scrivono ironizzando: «E ha fatto bene» e «Adoro».

Anche Stefania Orlando, sua ex compagna di avventura al GF Vip 5, ha aggiunto: «Anche così hai il tuo perché» e, non si è fatta attendere neanche il commento di Sabrina Ferilli che ha chiosato un «oddio» stupito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 19:33

