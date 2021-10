Tommaso Zorzi, la sorella Gaia contro il fidanzato Stanzani? Scoppia la polemica: «Cognato temporaneo»

L'amore tra Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, e Tommaso Stanzani, ballerino di amici, sembra procedere a gonfie vele. Ma, una polemica delle ultime ore ha messo in discussione la love story tra i due e, ad innescarla, è stata proprio la sorella di Zorzi, Gaia.

La ragazza, 26enne laureata in Studi Europei, è conosciuta dal grande pubblico per essere spesso intervenuta nella Casa a supporto del fratello, lo scorso anno. Da settembre 2021, Gaia conduce GF Vip Party insieme a Giulia Salemi, in onda su Mediaset Infinity. Durante il programma, le due ragazze commentano i fatti che accadono all’interno del reality, con diversi ospiti. E, nell'episodio di ieri, 25 ottobre, gli ospiti erano proprio Zorzi e Stanzani.

Gaia, nel presentare Stanzani ha detto «cognato temporaneo», scatenando una grande polemica sui social per la sua «infelice» espressione nei confronti del ballerino. Oggi, stufa degli attacchi, la giovane ha deciso di rispondere alle critiche su Twitter: «Ieri c’è stata una polemica perché ho detto “cognato temporaneo" (anche se ho specificando che lo dicevo per scaramanzia) dimostra che volete sempre vedere il marcio in qualsiasi cosa. Funny thing is che l’ultimo posto dove potete trovarlo è nel mio rapporto con i due Tommy»

Ieri c’è stata una polemica perché ho detto “cognato temporaneo” (anche se ho specificando che lo dicevo per scaramanzia) dimostra che volete sempre vedere il marcio in qualsiasi cosa. Funny thing is che l’ultimo posto dove potete trovarlo è nel mio rapporto con i due Tommy — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) October 26, 2021

Così, Gaia ha specificato di aver parlato di Stanzani per scaramanzia, e che è convinta che lui sia un partner perfetto per suo fratello. Dopo il post, alcuni hanno giudicato Gaia «insensibile» , perchè avrebbe potuto esprimersi in altri temrini. Altri, invece, pensano che la frase sia stata detta in buona fede e che è chiaro che Gaia sia una “fan” della coppia.

Nessun commento, ancora, da parte dei due Tommaso.

