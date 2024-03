⁠⁠Tiziano Ferro scatenato al concerto di Laura Pausini a Los Angeles per l'anniversario speciale

di Dajana Mrruku

Tiziano Ferro ha da poco ufficializzato il divorzio da Victor Allen. La coppia ha deciso di prendere strade separte dopo 5 anni di matrimonio, ma il divorzio non è un fallimento, «è un lutto», ha detto Tiziano che sta cercando di riprendere in mano la sua vita per lui, per i suoi figli e per i suoi fan che lo aspettano pronti a cantare a squarciagola le sue canzoni più famose. Per una sera, tuttavia, il fan è stato lui, al concerto di Laura Pausini. Il 23 marzo, il cantante di Latina ha assistito allo show dell'artista a Los Angels, pubblicando foto e video in cui appariva scatenato e divertito.

La ricorrenza speciale

Tiziano Ferro e Laura Pausini sono grandi amici oltre che colleghi. E hanno cantato spesso insieme, come nella cover di Non me lo so spiegare, singolo di Tiziano del 2004 che Laura ha riadattato per il suo album Io canto del 2007. Il duetto è stato uno dei più emozionanti di sempre e i fan hanno notato che la data di uscita del brano coincide proprio con il 23 marzo, giorno del concerto di Laura a Los Angeles: «17 anni fa usciva Non me lo so spiegare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA