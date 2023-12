Tiziano Ferro: «Anno difficile, non riesco a cantare, a scrivere o a fare musica». Trattiene le lacrime nel video di auguri di buon Natale

Tiziano Ferro ha condiviso un video per i suoi follower su Instagram in cui augura loro un buon Natale, pieno di serenità e gioia, proprio lui che sta per chiudere un anno veramente difficile, sia dal punto di vista personale (a causa del divorzio da Victor Allen), che lavorativo a causa di alcuni problemi di salute. Il cantante di Latina, però, non può lamentarsi perché adesso si trova insieme ai suoi figli e questo è quello che conta.

Andiamo a leggere che cosa ha detto ai suoi tanto amati fan che lo sostengono sempre.