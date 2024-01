Tiziano Ferro lascia il manager Fabrizio Giannini dopo 23 anni: «Non ho più la luce che ti meriti»

di Dajana Mrruku

Il legame tra Tiziano Ferro e il suo manager Fabrizio Giannini è giunto ai titoli di coda. Proprio questa mattina, il manager ha annunciato la fine del rapporto lavorativo e il cantante di Latina ha confermato poco dopo con un post su Instagram in cui lo ringrazia dei 23 anni trascorsi insieme, tra gioie, soddisfazioni e momenti più difficili.

«È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie», ha scritto Tiziano, mostrando gratitudine per tutte le avventure che hanno affrontando insieme, nel bene e nel male.

L'addio sui social

Fabrizio Giannini ha comunicato la fine del rapporto lavorativo con Tiziano Ferro con una foto su Instagram e una didascalia che ha fatto riflettere: «Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni.

Le parole di Tiziano Ferro hanno preoccupato non poco i fan, soprattutto quando ha scritto: «Ti auguro la luce che non ho più». Si tratta di un periodo molto difficile per il cantante di "E fuori è buio", tra il divorzio e i problemi causati dai noduli alle corde vocali di quest'estate. I suoi follower più fedeli sperano che Tiziano possa riacquistare il sorriso, circondato dall'amore dei suoi figli e dei suoi fan sempre presenti e pronti a dimostrargli tutto il loro supporto.

